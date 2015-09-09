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    Широков: «Слуцкий хотел, чтобы забили больше»

    Полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал разгром Лихтенштейна (7:0) в рамках отбора на Евро-2016 и похвалил нападающего Артема Дзюбу, который оформил в этом матче покер.

    "Сейчас уже не надо ни от кого зависеть, выигрывать два матча и спокойно выходить. Этот матч запомнится, наверное, тем, что Дзюба покер сделал. Победой, конечно. Мы давно не выигрывали, тем более так крупно.

    Дзюбу качали в раздевалке. Хотел ли он забить больше? Больше Леонид Викторович хотел", - заявил Широков.

    Источник: Р-Спорт

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    09.09.2015 08:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 сентября 2015, 09:00

      да надо было забивать больше а то где такое можно сделать как не с дворовой командочкой теперь радоваться будут год особенно покеришка-игрочишка

      -3
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