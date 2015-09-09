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    Товарищеский матч. Халк помог Бразилии разгромить США

    Сборная Бразилии в товарищеском матче разгромил США со счетом 4:1. Счет в этом поединке открыл нападающий "Зенита" Халк. Дублем отметился Неймар, еще один гол за "селесао" на счету Рафиньи.
    Товарищеский матч
    США - Бразилия - 1:4 (0:1)
    Голы: 0:1 — Халк, 9; 0:2 — Неймар, 51 (с пенальти); 0:3 — Рафинья, 64; 0:4 — Неймар, 67; 1:4 — Уильямс, 90.
    Бразилия: Гроэ, Миранда (Маркиньос, 23), Фабиньо, Давид Луиз, Марсело, Лукас Лима (Лукас, 63), Дуглас Коста (Рафинья, 63), Луис Густаво (Фернандиньо, 65), Элиас, Виллиан (Неймар, 46), Халк (Фирмино, 46).

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.09.2015 07:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 9 сентября 2015, 10:16

      Какой громкий заголовок! Вот если бы он трешку забил, то тогда может быть и соответствовал заголовок реальности! А так Халк просто поучаствовал в разгроме США! Из всякой мелочи журналисты пытаются состряпать сенсацию!

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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 9 сентября 2015, 09:52

      Надеюсь Бразилия возвращается

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      Рейтинг: +6

      Vadiv > Димон Алма-Ата 9 сентября 2015, 11:55

      Ну такто да

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