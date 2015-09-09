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    Фоменко: «Не хватило везения и свежести»

    Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко считает, что его команде не хватило свежести в матче со Словакией (0:0) в рамках отбора на Евро-2016.

    "Не хватило везения. Если серьезно, то если бы в этой спарке мы играли со Словакией первую игру, то нам было бы легче с таким соперником решить нашу задачу. Но когда идет уже второй матч, то силы уже не те. Некоторые ребята исключительно за счет характера выполняли то, что от них требовалось.

    А вот у нашего соперника была возможность подойти к этому матчу в более боевом состоянии: некоторые игроки сборной Словакии пропускали поединок с Испанией из-за перебора карточек, некоторые в той встрече рано покинули поле. Как итог, словаки сегодня были свежее нас. Это и есть главная причина того, что нам не удалось сегодня победить", - заявил Фоменко.

    Источник: ФФУ

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    09.09.2015 07:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +31

      санкус 9 сентября 2015, 11:37

      Всё, отиграли, можно даже чемоданы не покупать, на ЕВРО с таким подходом делать нечего

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