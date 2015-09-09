Брнович: «Зависим от Молдовы, которой надо отобрать очки у России и Швеции»

Главный тренер сборной Черногории Бранко Брнович после победы над Молдовой (2:0) высказался по поводу шансов команды на завоевание путевки в финальную часть Евро-2016.

"Каждый тренер хочет, чтобы его команда начинала матч с быстрого гола. Сегодня нам это удалось. Однако после этого Молдова стала больше владеть мячом, и мне это не очень понравилось. Наши цели? Мы зависим от Молдовы. Если ей удастся сыграть вничью с Россией и Швецией, то это поможет нам быть в тройке", - заявил Брнович.