Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Брнович: «Зависим от Молдовы, которой надо отобрать очки у России и Швеции»

    Главный тренер сборной Черногории Бранко Брнович после победы над Молдовой (2:0) высказался по поводу шансов команды на завоевание путевки в финальную часть Евро-2016.

    "Каждый тренер хочет, чтобы его команда начинала матч с быстрого гола. Сегодня нам это удалось. Однако после этого Молдова стала больше владеть мячом, и мне это не очень понравилось. Наши цели? Мы зависим от Молдовы. Если ей удастся сыграть вничью с Россией и Швецией, то это поможет нам быть в тройке", - заявил Брнович.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.09.2015 06:26
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Потисон 9 сентября 2015, 13:50

      Ваши ставки

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      Потисон > Потисон 9 сентября 2015, 13:50

      На матч Россия-Черногория

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11