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    Мутко: «Думаю, что все у нас будет хорошо»

    Министр спорта РФ и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко поделился своими впечатлениями от матча сборных России и Лихтенштейна (0:7) в рамках отборочного турнира на Евро-2016. Результаты восьмого тура вывели Россию на второе место в группе.

    «Конечно, эмоции после такой игры сборной только положительные. Команда сыграла хорошо и ответственно. Ребята понимали, что в игре против команды Лихтенштейна не стоит расслабляться. Теперь судьба путевки на чемпионат Европы зависит только от нашей команды, а не от соперников, как было ранее», - говорит Мутко.

    Прокомментировал чиновник и игру героя матча Артема Дзюбы.

    «Дзюба сыграл просто здорово. Он был полезен не только на острие атаки, но также помогал партнерам в подыгрыше. На протяжении всего матча было видно, что Артем нацелен на ворота. В целом, конечно, вся команда сыграла хорошо, организованно и разнообразно. Думаю, что все у нас будет хорошо».

    Источник: ТАСС

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    09.09.2015 02:00
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