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    Рамос догнал Хави по числу побед за сборную

    Защитник сборной Испании Серхио Рамос, который принимал участие в матче своей национальной команды против Македонии (0:1) в рамках отбора на Евро-2016, догнал Хави по количеству побед в составе сборной.

    Для Рамоса это была 100-я по счету успешная игра в футболке национальной команды. У Хави таких игр столько же, а опережает их обоих Икер Касильяс, на счету которого 118 побед в сборной Испании – это лучший результат в истории.

    Источник: Sports.ru

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    09.09.2015 01:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 9 сентября 2015, 01:32

      Вот это уровень!Считать не количество сыгранных игр за сборную,а количество побед за сборную!

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