Рамос догнал Хави по числу побед за сборную

Защитник сборной Испании Серхио Рамос, который принимал участие в матче своей национальной команды против Македонии (0:1) в рамках отбора на Евро-2016, догнал Хави по количеству побед в составе сборной.

Для Рамоса это была 100-я по счету успешная игра в футболке национальной команды. У Хави таких игр столько же, а опережает их обоих Икер Касильяс, на счету которого 118 побед в сборной Испании – это лучший результат в истории.