Дзюба: «Вратарь сказал: «пощади меня»

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба рассказал, что в ходе отборочного матча на Евро-2016 против Лихтенштейна (0:7) извинился перед вратарем соперника, которому забил четыре гола.

«Я попросил прощения у него, сказал, чтобы не расстраивался. Сказал, что «ты не виноват, защита тебе не помогала». Мы с ним долго переговаривались, я все время мяч брал, чтобы больше забить, а он говорил: «Хорош, уже и так набили, пощади меня». А я говорил: «Сам понимаешь, нам нужно больше забивать». Любому вратарю столько неприятно пропускать».