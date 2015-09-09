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    Дзюба: «Вратарь сказал: «пощади меня»

    Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба рассказал, что в ходе отборочного матча на Евро-2016 против Лихтенштейна (0:7) извинился перед вратарем соперника, которому забил четыре гола.

    «Я попросил прощения у него, сказал, чтобы не расстраивался. Сказал, что «ты не виноват, защита тебе не помогала». Мы с ним долго переговаривались, я все время мяч брал, чтобы больше забить, а он говорил: «Хорош, уже и так набили, пощади меня». А я говорил: «Сам понимаешь, нам нужно больше забивать». Любому вратарю столько неприятно пропускать».

    Источник: Р-Спорт

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    09.09.2015 01:18
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 10 сентября 2015, 14:26

      Дзюба засадил вратарю

      0
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      Рейтинг: +17

      baltazar M-C 9 сентября 2015, 10:46

      Типа Балотелли ?!

      0
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      Рейтинг: +12

      Roman1988 9 сентября 2015, 10:42

      Господи, сколько Дзюбе лет? Ведет себя как подросток, который первый раз в жизни попробывал девушку и главное хвастаться, хвастаться, хвастаться... Пощади меня, Дзюба!
      Надо не самому хвастаться, когда слабых обыгрывают, а чтобы на ЧЕ 2016 тебя похвалили с топ командами.. а то потом будешь Нойеру или Буффону говорить, пощади меня, пропусти хотя бы один гол.... Но само собой разумеется, настоящие мужики не будут трепаться об этом...

      1
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      Рейтинг: +14

      Царюга-Зверюга 9 сентября 2015, 10:14

      Ну и что , что он забил Лихтенштейну?! Какая разница!? Лихтенштейн сборная? Сборная! Забил и показал свой класс. Чего вы тут развонялись - не понятно. На вашего мессиньо или кристину тоже агрить надо, когда они в таком же объеме забивают? Или просто Дзюба вам не по душе?) Смех да и только.

      0
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      Рейтинг: +34

      Смит80 9 сентября 2015, 10:08

      Звезда дворов и подворотен,
      Артемка парень не простой,
      Кичиться покером в ворота,
      Команде - "карлик"... вот "отстой" .

      3
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      Рейтинг: +24995

      bset 9 сентября 2015, 09:52

      На поле Дзюба как был м*дак. Вместо того, чтобы где-то отдать передачу на партнера, он бил постоянно сам. И это сработало. Надеюсь, такая футбольная наглость ему поможет забивать больше.

      0
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      Рейтинг: +532

      Бан 9 сентября 2015, 03:37

      Болтун. Даже если так было, нахрена об этом говорить публично.

      0
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      Рейтинг: +108

      Biatlon1st 9 сентября 2015, 02:11

      Интересно, а сколько Дзюба смог бы забить сборной пивзавода?

      1
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      Рейтинг: +16

      Amateur_Pele > Biatlon1st 9 сентября 2015, 07:04

      Смотря на что играли бы! Если на пиво, то был бы рекорд Гинесса!

      0
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      Рейтинг: +923

      eaguar 9 сентября 2015, 01:36

      Дзюба молорик .
      Забил покер каманде уровня Шахтер Першевань .

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