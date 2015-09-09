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    Дзюба: «Мяч оставлю себе»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о своих впечатлениях от матча отборочного турнира к Евро-2016 против Лихтенштейна (0:7), в котором он отличился четырьмя забитыми голами.

    «Мяч оставлю себе. Не каждый день забиваешь четыре гола за сборную. Нам бы еще в группу Сан-Марино и Мальту. Тогда бы быстрее смог Кержакова догнать», - говорит Дзюба.

    Также футболист прокомментировал возможности своего партнера по сборной Романа Широкова.

    «Роман, помимо того, что любит поболтать, может и пяточкой хорошо сыграть. Здорово, что в сборной есть такие гениальные футболисты».

    Источник: Sports.ru

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    09.09.2015 00:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +265

      Himik007 9 сентября 2015, 05:03

      Ну хоть это и был Лихтенштейн + их было 10 на поле(10 не профи, против миллионеров) но такой настрой последний раз был при Хидинге, блин было приятно смотреть особенно гол Дзагоева и его кивок Слуцкому прям как Отцу), с Капелло такого не было, забили бы гол и ушли в тотальную защиту.
      Хочу отметить Широкова Романа ему пол страны опладировало, 2 матч отыграл на 5+ и не вые*****, учись Месут Озил а не кричи про ЗМ!!!А Дзюбе надо меньше языком часать а больше тренероватся талант есть осталось спортивной злости набратся.
      За орфографию извеняюсь спешу на работу, не х** попровлять учителя блин!!!))

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      Рейтинг: +2161

      Алекc 9 сентября 2015, 03:32

      кто бы говорил, ты не меньше любишь языком балаболить!

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