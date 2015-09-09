Дзюба: «Мяч оставлю себе»

Ну хоть это и был Лихтенштейн + их было 10 на поле(10 не профи, против миллионеров) но такой настрой последний раз был при Хидинге, блин было приятно смотреть особенно гол Дзагоева и его кивок Слуцкому прям как Отцу), с Капелло такого не было, забили бы гол и ушли в тотальную защиту.
Хочу отметить Широкова Романа ему пол страны опладировало, 2 матч отыграл на 5+ и не вые*****, учись Месут Озил а не кричи про ЗМ!!!А Дзюбе надо меньше языком часать а больше тренероватся талант есть осталось спортивной злости набратся.
За орфографию извеняюсь спешу на работу, не х** попровлять учителя блин!!!))
Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о своих впечатлениях от матча отборочного турнира к Евро-2016 против Лихтенштейна (0:7), в котором он отличился четырьмя забитыми голами.
«Мяч оставлю себе. Не каждый день забиваешь четыре гола за сборную. Нам бы еще в группу Сан-Марино и Мальту. Тогда бы быстрее смог Кержакова догнать», - говорит Дзюба.
Также футболист прокомментировал возможности своего партнера по сборной Романа Широкова.
«Роман, помимо того, что любит поболтать, может и пяточкой хорошо сыграть. Здорово, что в сборной есть такие гениальные футболисты».