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    Слуцкий: «На серьезном уровне с таким счетом не выигрывал»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий дал интервью после победы в матче отборочного турнира на Евро-2016 против Лихтенштейна (0:7). Важнейшим эпизодом встречи наставник развал удаление и пенальти в ворота соперника.

    «Ключевой эпизод — это пенальти. Счет стал 2:0 плюс удаление. Понятно, хозяевам приходилось обороняться, тратить силы. Оставалось только понять, каким будет итоговый счет. Хочу поблагодарить ребят за профессионализм, и даже когда счет стал благоприятным, они продолжали играть до конца», - говорит Слуцкий.

    Также тренер рассказал о своем опыте таких крупных побед.

    «Наверное, на серьезном уровне с таким счетом еще не выигрывал. Если брать третий дивизион, с «Олимпией» выигрывали и по 15:0».

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.09.2015 00:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 9 сентября 2015, 10:26

      Уровень-то серьезный, но соперник не серьезный!

      0
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      Рейтинг: +14

      LuckyPotapov 9 сентября 2015, 01:22

      Серьезный уровень. пфффффффффф. СМЕХ

      -1
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > LuckyPotapov 9 сентября 2015, 07:21

      квалификация на евро - более чем серьезный уровень. Имеется ввиду уровень турнира, а не уровень соперника

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