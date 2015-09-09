Слуцкий: «На серьезном уровне с таким счетом не выигрывал»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий дал интервью после победы в матче отборочного турнира на Евро-2016 против Лихтенштейна (0:7). Важнейшим эпизодом встречи наставник развал удаление и пенальти в ворота соперника.

«Ключевой эпизод — это пенальти. Счет стал 2:0 плюс удаление. Понятно, хозяевам приходилось обороняться, тратить силы. Оставалось только понять, каким будет итоговый счет. Хочу поблагодарить ребят за профессионализм, и даже когда счет стал благоприятным, они продолжали играть до конца», - говорит Слуцкий.

Также тренер рассказал о своем опыте таких крупных побед.

«Наверное, на серьезном уровне с таким счетом еще не выигрывал. Если брать третий дивизион, с «Олимпией» выигрывали и по 15:0».