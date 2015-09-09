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    Лихтенштейн – Россия. Все голы

    В матче восьмого тура отбора на Евро-2016 сборная России отправила семь безответных мячей в ворота Лихтенштейна. Все эти голы мы предлагаем вашему вниманию.

    0:1 - Дзюба, 20;

    0:2 - Кокорин, 39;

    0:3 - Дзюба, 44;

    0:4 - Дзюба, 72;

    0:5 - Смолов, 75;

    0:6 - Дзагоев, 84;

    0:7 - Дзюба, 90.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.09.2015 00:10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +22

      Igreks 9 сентября 2015, 12:02

      1 гол - норм более менее
      2 гол - можно было и не давать пеналь. а на счет красной это перебор, на красную не тянуло никак
      3 гол - чистейшый оффсайд
      4 гол - тож офсайд но не чистейшый)
      5 гол - фол Чубы)))
      6 гол - классный, но будь вратарь поинтересней гола бы не было
      7 гол - 10 рекошетов


      0
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      Рейтинг: +11

      DERKUT 9 сентября 2015, 05:50

      А рекламы тооооооо

      -1
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 9 сентября 2015, 01:22

      Шедевр в исполнении Дзагоева!Просто класс!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      Рус за ЦСКА > CSKA №1 9 сентября 2015, 09:34

      По больше бы за клуб таких бы! )

      0
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      Рейтинг: +143

      Essence 9 сентября 2015, 00:33

      Это хорошо,конечно,но видеообзор лучше

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