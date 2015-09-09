Лихтенштейн – Россия. Все голы

1 гол - норм более менее
2 гол - можно было и не давать пеналь. а на счет красной это перебор, на красную не тянуло никак
3 гол - чистейшый оффсайд
4 гол - тож офсайд но не чистейшый)
5 гол - фол Чубы)))
6 гол - классный, но будь вратарь поинтересней гола бы не было
7 гол - 10 рекошетов
В матче восьмого тура отбора на Евро-2016 сборная России отправила семь безответных мячей в ворота Лихтенштейна. Все эти голы мы предлагаем вашему вниманию.
0:1 - Дзюба, 20;
0:2 - Кокорин, 39;
0:3 - Дзюба, 44;
0:4 - Дзюба, 72;
0:5 - Смолов, 75;
0:6 - Дзагоев, 84;
0:7 - Дзюба, 90.