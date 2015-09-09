Лихтенштейн – Россия. Все голы

В матче восьмого тура отбора на Евро-2016 сборная России отправила семь безответных мячей в ворота Лихтенштейна. Все эти голы мы предлагаем вашему вниманию.

0:1 - Дзюба, 20;

0:2 - Кокорин, 39;

0:3 - Дзюба, 44;

0:4 - Дзюба, 72;

0:5 - Смолов, 75;

0:6 - Дзагоев, 84;

0:7 - Дзюба, 90.