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    Евро-2016. Россия разгромила Лихтенштейн

    Сыграны матчи восьмого тура в группе G отбора на Евро-2016.

    Сборная России одержала вторую победу подряд, без проблем обыграв в гостях Лихтенштейн. Игра была сделана уже к перерыву благодаря дублю Артема Дзюбы и голу Александра Кокорина с пенальти. Во втором тайме Дзюба оформил хет-трик, а добили хозяев Федор Смолов, Алан Дзагоев и вновь Дзюба, отгрузивший в итоге покер - 0:7, и россияне выходят на второе место в группе благодаря результату в параллеьлном матче.

    Евро-2016. Отборочный турнир. Группа G. 8-й тур.

    Лихтенштейн – Россия 0:7 (0:3) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Дзюба, 20; 0:2 – Кокорин (с пенальти), 39; 0:3 – Дзюба, 44; 0:4 - Дзюба, 72; 0:4 - Смолов, 75; 0:6 - Дзагоев, 84; 0:7 - Дзюба, 90.

    Лихтенштнейн:Йеле, Кауфманн, Бюхель М. (Губзер, 83), Польверино, Саланович (Кристен, 87), Бюргмайер, Рехтштайнер, Хаслер, Фрик, Кибер (Зеле, 76), Йилдыз.

    Россия: Акинфеев, Комбаров Д., Березуцкий В., Игнашевич, Смольников, Денисов (Глушаков, 46), Широков (Смолов, 73), Дзагоев, Шатов (Мамаев, 64), Кокорин, Дзюба.

    Предупреждения: Кибер, 58; Польверино, 62.

    Удаления: Кауфманн, 38.

    Судья: Бобби Мэдден

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.09.2015 23:36
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +10

      ВИТАЛИЙ БОРИСОВИЧ 9 сентября 2015, 08:08

      ВСЕ,КАК И ДОЛЖНО БЫТЬ..,НУ А КАКОЙ-ТО ЭЙФОРИИ БЫТЬ И НЕ ДОЛЖНО... ДЛЯ ФУТБОЛА РОССИИ ВЫХОД В ФИНАЛЬНУЮ ЧАСТЬ Ч.Е. ИЛИ Ч.М. УЖЕ УСПЕХ!!! НУ А ТАМ УЖЕ НЕ СТОИЬ ЖДАТЬ,ЧЕГО-ТО СНОГШИБАТЕЛЬНОГО,ВСЕ ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ САМООТДАЧИ,И ЖРЕБИЯ.. ВПРОЧЕМ НАДО ЕЩЕ ВО ФРАНЦИЮ ПОПАСТЬ,В НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ, КАК Я ПОНИМАЮ УЖЕ И ЧЕТЫРЕХ ОЧКОВ ХВАТИТ...

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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 9 сентября 2015, 05:52

      Всё норм ,,,Но деферамбы после дворовых комант конечно нелбзя петь,всё по плану пока и как Австрийцы помогли

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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde 9 сентября 2015, 05:09

      Давайте петь дифирамбы Слуцкому. Он ведь гений, обыграл продавцов сантехники. А то, что мы не тестим новых игроков это гениально. Черышев не тестирован. Через 3 года с Берез будет песок сыпаться, где еще новичков тестировать, если не с такими командами. Первый матч с сильным соперником, Слуцкий станет врагом народа.
      PS в любом случае Россия вперед.

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      Рейтинг: +265

      Himik007 > Doctor Klyde 9 сентября 2015, 05:48

      Ты не прав, нам не угодить проиграли-козл* тренера увалить, команду разогнать.Выиграли все равно козл* со слабаками играли!!!Так нельзя, они старались и это было видно надо их похвалить, это единственное за что они играют денег у них все равно мешок!

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      Рейтинг: +265

      Himik007 > Doctor Klyde 9 сентября 2015, 05:52

      Блин не тебе хотел ответить а как удалить не знаю)
      А на счет Черышова я тоже чего то не пойму, ну хоть на второй тайм выпустили бы его, он ведь не плохо играет лутше Кокорина уж точно.

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      Рейтинг: +162

      maxon1256 > Doctor Klyde 9 сентября 2015, 09:24

      да кому он нужен Черышев если не то что в состав своего клуба, а даже в заявку не попадает частенько? вот еще месяцок посидит и вообще в сборную вызывать не будут

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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde > $c@R 9 сентября 2015, 11:33

      Даже про Акинфея не соглашусь. По мне сейчас Рыжиков хорош, ладно если стар, но Конюхова не замечать это преступление. Крылья за счёт него на том месте, где они сейчас, поэтому на сборы надо брать точно. Новосельцев с Дьяковым могли бы играть, да и Морозова можно было бы выпустить с такой сборной. Странно все это.

      -1
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 9 сентября 2015, 02:09

      У нас любят перехваливать!Ребята,вы обыграли полупрофи,профессионалы как вы и должны с такими счетами обыгрывать тех,кто не занимается этим профессионально,это норма,для испанцев,немцев,итальянцев и тд.,а так уж прям расхваливать,это через чур!

      2
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      Рейтинг: +35

      y-ago 9 сентября 2015, 00:39

      Поздравления! Прежде всего, понравился настрой и желание играть. Ну, и конечно же, Слуцкий! Перефразируя Пушкина: "Ай, да Слуцкий, ай, да слуцкий сын!" Молодцы!

      -1
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      Рейтинг: +5905

      Enter2006 9 сентября 2015, 00:29

      Как Слуцкий их по ходу игры накачивал... "вперед, давай-давай-давай, до последнего, до конца, игра еще не закончилась". - молодец. Я думаю 7 голов - это несомненно также заслуга "12 игрока" - тренера сборной и болельщиков!

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      Рейтинг: +9

      Kruta 9 сентября 2015, 00:17

      Слуцкий красавчик так держаться

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      Рейтинг: +9

      Kruta 9 сентября 2015, 00:15

      Красавцы

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      Рейтинг: +77

      Mary Jane 9 сентября 2015, 00:14

      С победой! Россия так держать!!!!! Продолжайте в том же духе!

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      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 9 сентября 2015, 00:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мда дворовым забили 7 мячей, самоутвердились молодцы, зачем выходить из группы если потом будет жесткий провал

      -4
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      Рейтинг: +20

      TheOnly > BlackMurder 9 сентября 2015, 00:13

      По твоему лучше вообще не выходить?

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      Рейтинг: +14

      nasonov1991 > TheOnly 9 сентября 2015, 02:01

      Не серьезные комментарии, от серьезного балбеса!

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