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    Адвокат: «Родуэлл может действовать агрессивнее»

    Главный тренер «Сандерленда» Дик Адвокат поделился мнением об игре полузащитника своей команды Джека Родуэлла. Наставник считает, что футболист может и должен действовать агрессивнее.

    «Родуэлл может играть еще лучше, хотя игра со «Суонси» — его лучший матч за все время, что я руковожу командой. Но он может действовать намного агрессивнее. Джеку следует сочетать интеллект с агрессией. Он хорошо владеет обеими ногами, но иногда действует недостаточно агрессивно. Если не играешь агрессивно, тебе нечего делать в АПЛ», - уверен Адвокат.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.09.2015 23:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5905

      Enter2006 9 сентября 2015, 03:08

      Эхх Дик, видя таблицу, что-то Сандерлерт твой совсем ниже плинтуса... Пора тебе "вешать перчатки на гвоздь".

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      Рейтинг: -12

      kolc47 8 сентября 2015, 23:22

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      -1
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