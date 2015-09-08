Трансфер Рамоса заставил Мончи рыдать

Спортивный директор «Севильи» Рамон Родригес Мончи рассказал о том, как тяжело ему было расставаться с защитником Серхио Рамосом, который тогда переходил в «Реал».

«Был последний день трансферного окна, и Флорентино Перес принял решение заплатить сумму отступных, которая была указана в контракте. Это была одна из тех ночей в моей карьере спортивного директора, когда я рыдал от бессилия», - говорит Мончи.

Серхио Рамос перешел из «Севильи» в «Реал» за 27 миллионов евро в возрасте 19-ти лет.