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    Трансфер Рамоса заставил Мончи рыдать

    Спортивный директор «Севильи» Рамон Родригес Мончи рассказал о том, как тяжело ему было расставаться с защитником Серхио Рамосом, который тогда переходил в «Реал».

    «Был последний день трансферного окна, и Флорентино Перес принял решение заплатить сумму отступных, которая была указана в контракте. Это была одна из тех ночей в моей карьере спортивного директора, когда я рыдал от бессилия», - говорит Мончи.

    Серхио Рамос перешел из «Севильи» в «Реал» за 27 миллионов евро в возрасте 19-ти лет.

    Источник: Marca

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    08.09.2015 22:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +720

      Flydis 8 сентября 2015, 22:28

      Вся суть современного футбола в одной новости.

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      Рейтинг: -12

      kolc47 8 сентября 2015, 22:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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