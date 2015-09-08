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    Ходжсон: «Многие молодые футболисты окрепли»

    Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон рассказал о прогрессе молодых игроков национальной команды.

    «Многие футболисты, которые были перспективными год или полтора назад, сейчас окрепли и продемонстрировали, что способны выступать на высочайшем уровне. Думаю, это большой шаг вперед для сборной».

    Также Ходжсон рассказал, в какое время ему лучше всего работать с командой.

    «У нас есть возможность работать со сборной в сентябре, октябре и ноябре. Это лучшее время для тренера национальной команды. Осенью нет крупных международных турниров и можно лучше узнать коллектив, наладить связи с игроками и коллегами по тренерскому штабу».

    Источник: Football

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    08.09.2015 21:47
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