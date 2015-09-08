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    Румменигге: «У нас всегда были хорошие отношения с Платини»

    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге считает главу УЕФА Мишеля Платини отличным кандидатом на пост президента ФИФА.

    «Платини будет хорошим президентом, если его изберут. У нас всегда были хорошие отношения с УЕФА, особенно с Платини. Мы вместе создавали Ассоциацию европейских клубов и были советниками друг друга на протяжении наших карьер. У нас и сейчас хорошие отношения, но я пока не ознакомился с его программой», - сказал Румменигге.

    Выборы президента ФИФА состоятся 26 февраля 2016 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.09.2015 21:35
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