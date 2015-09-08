Румменигге: «У нас всегда были хорошие отношения с Платини»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге считает главу УЕФА Мишеля Платини отличным кандидатом на пост президента ФИФА.

«Платини будет хорошим президентом, если его изберут. У нас всегда были хорошие отношения с УЕФА, особенно с Платини. Мы вместе создавали Ассоциацию европейских клубов и были советниками друг друга на протяжении наших карьер. У нас и сейчас хорошие отношения, но я пока не ознакомился с его программой», - сказал Румменигге.

Выборы президента ФИФА состоятся 26 февраля 2016 года.