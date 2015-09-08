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    Семин: «Капелло действительно великий тренер»

    Главный тренер «Анжи» Юрий Семин поделился своим взглядом на проблему выбора тренера для сборной России. В частности, он считает, что контракт с Фабио Капелло не нужно было продлевать после ЧМ-2014.

    «Капелло действительно великий тренер. И он, в отличие от голландских предшественников, жил в России, посещал много матчей нашего чемпионата. Но не получилось у него, как не получилось и со сборной Англии. Правда, первый контракт Капелло отработал замечательно, вывел команду в финальную стадию чемпионата мира. И этого было достаточно! Случается, что тренер надоедает игрокам. И профессионалы тогда настойчиво советовали не возобновлять контракт Капелло, а футбольные чиновники почему-то настояли на продлении еще на четыре года», - говорит Семин.

    Наставник махачкалинцев уверен, что со сборной должен работать отечественный специалист.

    «А то, что с национальной сборной должен работать отечественный тренер, это, на мой взгляд, аксиома. Исключение — лишь немец Отто Рехагель, который добился со сборной Греции европейского успеха. Наверное, соотечественник ближе игрокам, находит для них нужные слова. Эмоциональный фактор в сборной играет большую роль, ведь здесь футболисты недолго находятся вместе. А Слуцкий наверняка пришел с новыми идеями, которые понравились игрокам, что видно по их эмоциям. Дай бог, чтобы так продолжалось и дальше».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.09.2015 20:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5905

      Enter2006 9 сентября 2015, 01:33

      Я даже скажу больше, в 90% приглашенный специалист на роль главного тренера любой команды РФ, а не только сборной, это большой денежный откат чиновникам РФ! А вы думаете почему такие огромные по суммам контракты? Потому-что там откаты огромные нашим же российским чиновникам-уродам, которым пофиг на футбол, им лишь бы денег срубить! Выбить эту чиновничью чернь с Российского футбола, как одна из ступенек - перестать брать в тренеры зарубежных специалистов! ИМХО

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      Рейтинг: +5905

      Enter2006 9 сентября 2015, 01:28

      "И профессионалы тогда настойчиво советовали не возобновлять контракт Капелло, а футбольные чиновники почему-то настояли на продлении еще на четыре года"
      -
      ИМХО, уважаемый Сёмин, да всё вы знаете, не надо. Никто не верил в такой провал Капелло изначально, в контрактах были заложены огромные откаты, оставив его "чиновники" отбили откаты а позже попрощались с Капелло. Чиновникам важнее бабло чем сборная... примеров не буду приводить, их и так достаточно...

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      Рейтинг: +201

      МасСуд > Enter2006 9 сентября 2015, 06:57

      Совершенно верно

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      Рейтинг: +35

      y-ago 9 сентября 2015, 00:44

      Согласен с Семиным, особенно в той части, что "...с национальной сборной должен работать отечественный тренер" и "Дай Бог, чтобы так продолжалось и дальше"....

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