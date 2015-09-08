Все клубы Лиги чемпионов и Лиги Европы присоединились к акции поддержки беженцев

жена подарила капли что кардинально изменили нашу сексуальную жизнь, теперь секс в разы дольше, лучше и ярче а она получает оргазмы!я сам не знал но уже все об этом пишут -- http://mxblog.2sms.ru
Один евро с каждого билета, проданного на первых домашних матчах всех 80-ти участников Лиги чемпионов и Лиги Европы, пойдет в пользу беженцев.
Такое решение принято на заседании Ассоциации европейских футбольных клубов (ECA). Инициатива акции принадлежит «Порту».
«Общая сумма пожертвований составит два-три миллиона евро», - сказал президент ECA Карл-Хайнц Румменигге.