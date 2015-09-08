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    Все клубы Лиги чемпионов и Лиги Европы присоединились к акции поддержки беженцев

    Один евро с каждого билета, проданного на первых домашних матчах всех 80-ти участников Лиги чемпионов и Лиги Европы, пойдет в пользу беженцев.

    Такое решение принято на заседании Ассоциации европейских футбольных клубов (ECA). Инициатива акции принадлежит «Порту».

    «Общая сумма пожертвований составит два-три миллиона евро», - сказал президент ECA Карл-Хайнц Румменигге.

    Источник: Eurosport.ru

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    08.09.2015 19:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: 0

      uumode 8 сентября 2015, 20:40

      жена подарила капли что кардинально изменили нашу сексуальную жизнь, теперь секс в разы дольше, лучше и ярче а она получает оргазмы!я сам не знал но уже все об этом пишут -- http://mxblog.2sms.ru

      -1
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      Рейтинг: +36

      salonik > uumode 8 сентября 2015, 20:42

      Спасибо, но я принимаю наш Сиалекс

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +788

      JI e x a > salonik 8 сентября 2015, 22:15

      ))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 8 сентября 2015, 20:25

      главное, чтобы эти деньги не пошли в поддержку ИГИЛ

      0
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      Рейтинг: +24995

      bset 8 сентября 2015, 20:03

      Я готов 5 евро заплатить, лишь бы их у нас в России не было.

      3
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