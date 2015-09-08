Все клубы Лиги чемпионов и Лиги Европы присоединились к акции поддержки беженцев

Один евро с каждого билета, проданного на первых домашних матчах всех 80-ти участников Лиги чемпионов и Лиги Европы, пойдет в пользу беженцев.

Такое решение принято на заседании Ассоциации европейских футбольных клубов (ECA). Инициатива акции принадлежит «Порту».

«Общая сумма пожертвований составит два-три миллиона евро», - сказал президент ECA Карл-Хайнц Румменигге.