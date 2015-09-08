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    Трапаттони: «У Италии нет Месси или Роналду, и с этим нужно смириться»

    Бывший главный тренер сборной Италии Джованни Трапаттони поделился своим мнением о кадровой ситуации в команде.

    «У сборной Италии нет Месси или Роналду, и с этим нужно смириться. Нужно работать с теми, кто есть. Наша сборная обладает настоящим характером и духом. Конте очень хорош и добивается максимума от того состава, который есть в его распоряжении. В него верят футболисты, и нам следует делать то же самое», - сказал Трапаттони.

    По мнению специалиста, нынешний состав сборной способен хорошо выступить на Евро-2016.

    «Я уверен, что сборная Италии покажет себя на Евро. Критика и пессимизм обязательно будут, но это вполне нормально».

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.09.2015 19:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +87

      rifcenter вернулся 8 сентября 2015, 23:55

      Запаздывает новое золотое поколение у Итальянцев... На горизонте никого...

      0
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      Рейтинг: +206

      Эмом 8 сентября 2015, 20:41

      че за тупизм ? у Португалии есть Роналду которого говорят еле ходит по полю в играх за сборную , не говоря про Месси который из за критики даже раздумывал завершить выступление за сборную на время . а тут каждый второй говорит у нас в сборный страны нет игрока уровня Месси и Роналду WTF ????

      -1
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      Рейтинг: +10

      dvniyal 8 сентября 2015, 20:16

      Наберитесь терпения)

      0
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 8 сентября 2015, 19:38

      раньше то Италия сильной сборной была )) а сейчас что то сдавать стали

      0
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