Трапаттони: «У Италии нет Месси или Роналду, и с этим нужно смириться»

Бывший главный тренер сборной Италии Джованни Трапаттони поделился своим мнением о кадровой ситуации в команде.

«У сборной Италии нет Месси или Роналду, и с этим нужно смириться. Нужно работать с теми, кто есть. Наша сборная обладает настоящим характером и духом. Конте очень хорош и добивается максимума от того состава, который есть в его распоряжении. В него верят футболисты, и нам следует делать то же самое», - сказал Трапаттони.

По мнению специалиста, нынешний состав сборной способен хорошо выступить на Евро-2016.

«Я уверен, что сборная Италии покажет себя на Евро. Критика и пессимизм обязательно будут, но это вполне нормально».