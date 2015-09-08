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    Бэйл может остаться в «Реале» до конца карьеры

    Агент полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт заявил, что его клиент отлично чувствует себя в испанском клубе и возможно будет играть в Мадриде до окончания карьеры.

    «Не понимаю, почему Гарет должен хотеть уйти? Он не был даже близок к тому, чтобы покинуть «Реал» этим летом. Я не собираюсь закрывать ему путь обратно в английскую Премьер лигу, но у него еще несколько лет по контракту с мадридским клубом, и можно надеяться на то, что он останется в Испании до конца своей карьеры. Ему здесь все нравится, и все складывается для него удачно», - рассказал агент.

    Напомним, этим летом валлийского хавбека активно связывали с переходом в «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Goal.com

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    08.09.2015 18:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 8 сентября 2015, 22:42

      Эти агенты уже изрядно надоели!Вечно мутят воду.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Dyadya13 8 сентября 2015, 22:03

      "до окончания карьеры"...
      Ржу, не могу. Но если это произойдёт, я офигею

      0
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    • ...
      Рейтинг: +206

      Эмом 8 сентября 2015, 20:44

      завтра выйдет новость "Бейл зимой перейдет в МЮ за рекордную сумму"

      0
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