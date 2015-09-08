Тарханов: «Жду появления на поле Ерохина в матче с Лихтенштейном»

Советник президента «Урала», в прошлом главный тренер команды Александр Тарханов рассказал о своих ожиданиях от матча сборной России против сборной Лихтенштейна.

«Я жду появления на поле Александра Ерохина в матче с Лихтенштейном. Вряд ли он выйдет в основном составе, ведь Сергей Семак заявил, что будет играть тот же состав, который выиграл у шведов. Если события будут развиваться в нашу сторону, то Ерохин может выйти на замену. Конечно, хочется посмотреть на него на уровне сборной России.

Ну и жду, что Фeдор Смолов выйдет на поле. Мне кажется, что Россия уверенно обыграет Лихтенштейн со счeтом 3:0», - рассказал Тарханов.

