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    Тарханов: «Жду появления на поле Ерохина в матче с Лихтенштейном»

    Советник президента «Урала», в прошлом главный тренер команды Александр Тарханов рассказал о своих ожиданиях от матча сборной России против сборной Лихтенштейна.

    «Я жду появления на поле Александра Ерохина в матче с Лихтенштейном. Вряд ли он выйдет в основном составе, ведь Сергей Семак заявил, что будет играть тот же состав, который выиграл у шведов. Если события будут развиваться в нашу сторону, то Ерохин может выйти на замену. Конечно, хочется посмотреть на него на уровне сборной России.

    Ну и жду, что Фeдор Смолов выйдет на поле. Мне кажется, что Россия уверенно обыграет Лихтенштейн со счeтом 3:0», - рассказал Тарханов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.09.2015 17:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +296

      Raulya 8 сентября 2015, 19:09

      И я жду, интересный игрок...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24995

      bset 8 сентября 2015, 17:47

      Мы появления Базелюка так и не дождались...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13

      ЧеМ > bset 8 сентября 2015, 19:29

      И слава богу

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