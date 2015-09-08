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    На матче с Лихтенштейном будет около 250 болельщиков из России

    Около 250 фанатов сборной России и около двух тысяч болельщиков сборной Лихтенштейна ожидается на матче между этими командами в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2016 в Вадуце.

    "Мы ожидаем, что встреча сборных России и Лихтенштейна пройдет в дружественной атмосфере. Тем не менее мы начеку, полиция будет обеспечивать порядок и безопасность за пределами стадиона. По нашим данным, на матче будет 2 тысячи местных болельщиков, и мы ожидаем около 250 фанатов из России", - проинформировал официальный представитель полиции Лихтенштейна.

    Источник: Р-Спорт

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    08.09.2015 17:15
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