На матче с Лихтенштейном будет около 250 болельщиков из России

Около 250 фанатов сборной России и около двух тысяч болельщиков сборной Лихтенштейна ожидается на матче между этими командами в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2016 в Вадуце.

"Мы ожидаем, что встреча сборных России и Лихтенштейна пройдет в дружественной атмосфере. Тем не менее мы начеку, полиция будет обеспечивать порядок и безопасность за пределами стадиона. По нашим данным, на матче будет 2 тысячи местных болельщиков, и мы ожидаем около 250 фанатов из России", - проинформировал официальный представитель полиции Лихтенштейна.

