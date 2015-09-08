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    Селюк: «Отмена лимита – это одни только плюсы российскому футболу»

    Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением о лимите на легионеров в России.

    «Я не только против нового лимита, я вообще против любых ограничений. С этими лимитами скоро играть будет некому. Погребняк уже вернулся, скоро заявят Юрана с Карпиным. А Карпин, я вам скажу, находится в лучшей форме, чем вся команда, которую он сейчас тренирует. Да что там, даже Никита Палыч Симонян вернется. Когда Мутко объясняет решение по лимиту, то говорит, что такова позиция государства. Но позиция государства совсем другая: иметь сильную сборную и здоровую нацию. Как ты сделаешь здоровую нацию при помощи лимита? Что изменится от того, что на поле будут выходить на четыре россиянина больше?

    Я убежден, что только конкуренция может сделать хорошую сборную и хороших футболистов. Не будет лимита – и клубы не станут задерживать игрока у себя, не отпуская его в топ-чемпионат. Упадут цены на футболистов, разгрузится зарплатная ведомость. Наконец, повысится класс всех футболистов. Если молодой защитник Петя Иванов будет тренироваться в «Зените» вместе с Халком, он гораздо быстрее будет прогрессировать, чем защитник Вася, который тренируется в «Газовике» против нападающего Феди. За счет чего могут развиваться Вася и Федя, если ни тот, ни другой играть не умеют? Отмена лимита – это одни только плюсы российскому футболу», - сказал Селюк.

    Источник: «Советский спорт»

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    08.09.2015 16:48
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +826

      Grag 10 сентября 2015, 09:05

      отмена лимита это один только плюс Селюку!!!

      0
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      Рейтинг: +54

      Djazzz 9 сентября 2015, 10:01

      лимит-тормоз прогресса

      0
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      Рейтинг: +16

      Amateur_Pele 9 сентября 2015, 06:56

      Рвач, делюга, и хам не должен делиться своим вонючим мнением о том, что лучше для футбола!

      0
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      Рейтинг: +10

      Rezec 9 сентября 2015, 06:15

      Одни плюсы: отсутствие конкуренции и большие зарплаты у бестолковых игроков

      1
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      Рейтинг: +5905

      Enter2006 9 сентября 2015, 00:21

      "Петя Иванов будет тренироваться в "Зените" вместе с Халком, он гораздо быстрее будет прогрессировать, чем защитник Вася..."
      ---
      В сборной СССР "ВАСЯ И ФЕДЯ" тренировались без "Халков", и была команда вплоне боеспособной. Не несите бред! Лучше увеличивайте финансирование для молодёжки, смотрите что с ней творится, тогда не нужно будет покупать за десятки миллионов "Халков", и дети здоровые будут в РФ, и "Васи и Феди" будут драть таких как Халк!

      3
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      Рейтинг: +81

      palik 8 сентября 2015, 23:01

      Единственное чем поможет лимит Российскому футболу, это команды будут более ответственно подходить к закупкам, перестав покупать разный шлак зарубежный!

      -1
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      Рейтинг: -12

      kolc47 8 сентября 2015, 22:07

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      -7
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      Рейтинг: +7

      Marizza 8 сентября 2015, 21:37

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      Всех кто за отмену лимит надо сажать в тюрьму!
      Это не просто диби лы, это опасные диби лы которых нужно изолировать от общества !

      -9
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      Рейтинг: +56

      FduchFM > Marizza 9 сентября 2015, 10:48

      Да у вас сударь маразм !!!
      Про лимит скажи сборной германии например
      Нужно школы спортивне развивать , а не лимиты ставить сначало создай своё потом перестань это завозить

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      Рейтинг: +7

      Marizza 8 сентября 2015, 21:34

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      Какие плюсы ??? Как вы задолбали своими 4+7
      И Сборная и клубы при 5+6 наивысших успехов добились, какого рожна этот лимит вообще ослабили?

      -4
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      Рейтинг: +19

      Dmtry 8 сентября 2015, 21:26

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      Лимит надо сделать 4 легионер плюс 7 россиян. Тогда и Зале будет играть и Петя Иванов получит шанс попасть в основу. И подготовка молодых игроков будет иметь смысл. А так чего их готовить если все равно одни иностранцы на поле.

      -4
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      Рейтинг: +19

      Dmtry > Dmtry 8 сентября 2015, 21:28

      Халк а не Зале

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