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    Бышовец: «Результат будет предопределeн реализацией голевых моментов»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился своими ожиданиями от предстоящего матча сборной России против сборной Лихтенштейна.

    «Изменения, которые могут произойти, в целом не изменят игровой концепции, которая была в предыдущей встрече. К игрокам, которые провели игру со шведами, нет претензий. Сегодня на поле хотелось бы увидеть Фeдора Смолова. Он бы мог полезно сыграть в матче против сборной Лихтенштейна. У Александра Ерохина и других новичков, которых привлекли в команду, ещe есть проблемы со взаимопониманием.

    Соперник позволяет нам внести коррективы в состав, оставить некоторых игроков в запасе. Конечно, физическое состояние у тех, кто не играл против шведов, лучше, но компенсирует ли это игровое взаимодействие? Стоит ли выпускать Романа Широкова в матче против Лихтенштейна? Многое зависит от его состояния. Если есть какие-то опасения, касающиеся его здоровья, то нет необходимости рисковать.

    Игра будет проходить с преимуществом нашей команды. Результат будет предопределeн реализацией голевых моментов. Мы должны добиваться преимущества за счeт владения мяча и индивидуальных качеств футболистов. Думаю, у нашей команды есть превосходство. Но распорядиться им можно только тогда, когда наша команда полностью сконцентрирована. Мы вправе ожидать победу российской команды с разницей в два мяча», - сказал Бышовец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.09.2015 16:03
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +459

      sour12 8 сентября 2015, 20:24

      и ведь не поспоришь =))))))))) «Результат будет предопределён реализацией голевых моментов» сказал как отрезал!!!

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 8 сентября 2015, 19:28

      логика неумолимая...

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      Рейтинг: +10

      БРАВО БАРСЕЛОНА 8 сентября 2015, 16:04

      Как

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