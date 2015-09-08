Черчесов прокомментирует матч между Швецией и Австрией

Бывший главный тренер «Спартака», «Терека» и «Динамо» Станислав Черчесов будет комментировать матч Швеция — Австрия в паре с комментатором Ильeй Казаковым.

«Илья Казаков пригласил меня комментировать матч Австрия – Швеция. Я согласился, ведь я выступал в Австрии и знаю местный футбол, зрителям так будет интереснее. Сразу после матча я приму участие в программе «Большой Футбол». Надеюсь, всe пройдeт хорошо, и телезрителям понравится.

После победы над Швецией шансы сборной России попасть на чемпионат Европы заметно подросли. Пока не всe зависит от нашей команды, ведь мы отстаeм от шведов на одно очко. Очень много будет зависеть от матча, который я буду сегодня комментировать. Подопечные Слуцкого играют с командой-аутсайдером, а Швеция — с лидером группы. Поэтому можно рассчитывать, что шведы потеряют очки и мы их обойдeм. В этом случае расклад в группе кардинально поменяется и всe уже будет зависеть только от нас», - рассказал Черчесов.

Начало матча Швеция – Австрия в 21:45 по Москве.

