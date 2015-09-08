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    Черчесов прокомментирует матч между Швецией и Австрией

    Бывший главный тренер «Спартака», «Терека» и «Динамо» Станислав Черчесов будет комментировать матч ШвецияАвстрия в паре с комментатором Ильeй Казаковым.

    «Илья Казаков пригласил меня комментировать матч Австрия – Швеция. Я согласился, ведь я выступал в Австрии и знаю местный футбол, зрителям так будет интереснее. Сразу после матча я приму участие в программе «Большой Футбол». Надеюсь, всe пройдeт хорошо, и телезрителям понравится.

    После победы над Швецией шансы сборной России попасть на чемпионат Европы заметно подросли. Пока не всe зависит от нашей команды, ведь мы отстаeм от шведов на одно очко. Очень много будет зависеть от матча, который я буду сегодня комментировать. Подопечные Слуцкого играют с командой-аутсайдером, а Швеция — с лидером группы. Поэтому можно рассчитывать, что шведы потеряют очки и мы их обойдeм. В этом случае расклад в группе кардинально поменяется и всe уже будет зависеть только от нас», - рассказал Черчесов.

    Начало матча Швеция – Австрия в 21:45 по Москве.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.09.2015 15:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 10 сентября 2015, 14:28

      Смешная шутка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6029

      rash1959 8 сентября 2015, 20:21

      А после игры постирает всю форму

      0
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    • ...
      Рейтинг: +315

      maksspartak 8 сентября 2015, 19:37

      да да да )) надо теперь выиграть этих аутсайдеров ))) надеюсь со Шведами не плохо играли ))

      0
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      Рейтинг: +14

      Destructi0n 8 сентября 2015, 18:25

      "Очень много будет завесить от матча"
      завесить?

      0
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      ...
      Рейтинг: +8

      Арторикс > Destructi0n 8 сентября 2015, 20:30

      Зависиетьти. ..

      0
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      Рейтинг: +107

      AlexKane 8 сентября 2015, 16:13

      Вот если б Бубнов комментировал этот матч,а еще лучше наш с Лихтенштейном..

      0
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 8 сентября 2015, 16:10

      он играл там почти 15 лет назад. с чего вдруг решил что знает местный футбол? ведь столько времени прошло, многое изменилось

      6
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      Рейтинг: +41

      Fc_Baikal 8 сентября 2015, 16:06

      Что за х**ня ? :D

      0
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