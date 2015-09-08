Думбия: «Надеюсь, останусь в России»

Нападающий московского ЦСКА Сейду Думбия заявил, что не хочет возвращаться в «Рому», которая владеет правами на него.

«С самого первого дня в «Роме» мне было нелегко. Мне было очень тяжело после Кубка Африканских Наций и в последние несколько месяцев в Риме я перестал получать удовольствие от игры. Сейчас я хорошо чувствую себя в физическом плане, а значит возвращение в ЦСКА было правильным решением. Мое будущее? Сейчас я принадлежу «Роме», но я надеюсь, что все пойдет хорошо и я останусь в России. Не думаю, что я способен вернуться в Италию», - сказал Думбия.

