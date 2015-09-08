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    Думбия: «Надеюсь, останусь в России»

    Нападающий московского ЦСКА Сейду Думбия заявил, что не хочет возвращаться в «Рому», которая владеет правами на него.

    «С самого первого дня в «Роме» мне было нелегко. Мне было очень тяжело после Кубка Африканских Наций и в последние несколько месяцев в Риме я перестал получать удовольствие от игры. Сейчас я хорошо чувствую себя в физическом плане, а значит возвращение в ЦСКА было правильным решением. Мое будущее? Сейчас я принадлежу «Роме», но я надеюсь, что все пойдет хорошо и я останусь в России. Не думаю, что я способен вернуться в Италию», - сказал Думбия.

    Источник: Football Italia

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    08.09.2015 14:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      moment of Glory 8 сентября 2015, 17:23

      Серия А - не твоё... Лига1, Ла Лига, не ошибёшься.

      0
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      Рейтинг: +107

      AlexKane 8 сентября 2015, 16:14

      В сильном чемпионате он сдувается

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 8 сентября 2015, 15:21

      ну так правильно, там он один из многих, а здесь - один из лучших. Да и деньгами здесь не обидят

      0
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      Рейтинг: +430

      andr2112 > Petrak86 8 сентября 2015, 16:09

      НЕ-А. Там чтобы стать лучшим надо работать,а здесь лимит)))

      -1
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      Рейтинг: +42

      ЧуСа 21 > andr2112 8 сентября 2015, 17:00

      а тут дурака валять,как халк например,убери его и зенит будет лучше играть

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      Рейтинг: +459

      sour12 > andr2112 9 сентября 2015, 12:45

      хоть понял что написал то?лимит на легионеров даёт право игроку с российским паспортом ничего не делать и выходить на поле, а иностранцу нет ему надо в нашем чемпионате доказать своё право на выход в основе.

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      Рейтинг: +459

      sour12 > ЧуСа 21 9 сентября 2015, 12:48

      Халк сильнейший форвард в нашем чемпионате ка не крути, вопрос о том с какой самоотдачей он играет,хотя играя наверно даже на 13 своих возможностей он сильней других форвардов клуба.

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