Силва: «Мы можем выиграть Лигу чемпионов»

Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва поделился своим мнением о том, на что способна команда в этом сезоне.

«Для нас важно начать хорошо, невзирая на то, кто будет нашим оппонентом. Единственный настоящий соперник для «ПСЖ» - это само «ПСЖ». Мы имеем по два игрока высочайшего уровня в каждой линии. Команда в этом году не изменила свою философию. Мы хотим как можно раньше выиграть чемпионат Франции и сконцентрировать все свои силы и внимание на нашей главной задаче: Лиге чемпионов», - сказал бразилец.

