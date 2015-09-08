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    Силва: «Мы можем выиграть Лигу чемпионов»

    Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва поделился своим мнением о том, на что способна команда в этом сезоне.

    «Для нас важно начать хорошо, невзирая на то, кто будет нашим оппонентом. Единственный настоящий соперник для «ПСЖ» - это само «ПСЖ». Мы имеем по два игрока высочайшего уровня в каждой линии. Команда в этом году не изменила свою философию. Мы хотим как можно раньше выиграть чемпионат Франции и сконцентрировать все свои силы и внимание на нашей главной задаче: Лиге чемпионов», - сказал бразилец.

    Источник: Goal.com

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    08.09.2015 13:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 10 сентября 2015, 21:16

      Пора уже ПСЖ в финал выходить!!!

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      Рейтинг: +128

      ArtNow 8 сентября 2015, 14:46

      В этом году интересно на Сити и ПСЖ посмотреть в ЛЧ

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