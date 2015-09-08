Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Текстовая трансляция матча Словакия - Украина - на «Бомбардире»

    Сборные Словакии и Украины сегодня сойдутся в битве за вторую строчку в своей отборочной группе. Словаки только в минувшую субботу потерпели первое поражение в этом отборочном цикле, проиграв испанцам.

    До этого сборная Яна Козака одержала шесть побед из возможных шести, в том числе в первом круге сумела обыграть украинцев на их поле со счетом (1:0). Подопечные Михаила Фоменко наверняка будут заряжены желанием ответить словакам за обидное домашнее поражение и дополнительно мотивированы турнирным положением, поэтому матч обещает быть нескучным.

    "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча Словакия - Украина. Комментировать для вас матч будет Александр Плеханов. Начало встречи в 21:45 мск.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.09.2015 20:21
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11