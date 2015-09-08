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    Ромеро: «Ван Гаал спас мою карьеру»

    Вратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро выразил благодарность главному тренеру команды Луи ван Гаалу за доверие.

    «Я очень благодарен ван Гаалу. Летом было сложно найти новый клуб, даже несмотря на мое хорошее выступление на Чемпионате мира и Копа Америка. У меня нет ощущения, что я уже неоспоримый первый номер в команде, но я чувствую огромную поддержку от тренерского штаба. Для голкипера очень важно чувствовать поддержку тренера. Ван Гаал доверяет мне, и это именно то, что мне нужно», - сказал Ромеро.

    Источник: Goal.com

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    08.09.2015 12:25
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