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    Трапаттони: «Серия А – самая красивая лига мира»

    Джованни Трапаттони, тренировавший ранее "Милан", "Интер", "Ювентус", "Кальяри", "Фиорентину" поделился своим мнением об итальянском чемпионате.

    "Наша лига – самая красивая в мире, потому что она всегда способна дарить сильные эмоции. У нас есть много команд, которые способны ставить перед собой высокие цели, хоть в последние годы мы видим доминацию "Ювентуса". В Италии нет Криштиану Роналду и Месси, но мы должны радоваться тому, что имеем", - сказал специалист.

    Источник: Football Italia

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    08.09.2015 12:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +42

      ЧуСа 21 8 сентября 2015, 17:02

      аахаххахаах такой смешной,Петросян из Италии

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +107

      AlexKane 8 сентября 2015, 16:15

      Самая сериальная

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      BS_Svejk 8 сентября 2015, 16:13

      Самая скучная, реально...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +41

      Fc_Baikal 8 сентября 2015, 14:18

      Самая бедная.. Вечно кого-то очков лишают из-за отсутствия денег.. Особенно в серии Б.

      0
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      Рейтинг: +296

      Raulya 8 сентября 2015, 13:09

      Самая эмоциональная...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +222

      johnny983 8 сентября 2015, 12:44

      Прррр...

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