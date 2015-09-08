Трапаттони: «Серия А – самая красивая лига мира»

Джованни Трапаттони, тренировавший ранее "Милан", "Интер", "Ювентус", "Кальяри", "Фиорентину" поделился своим мнением об итальянском чемпионате.

"Наша лига – самая красивая в мире, потому что она всегда способна дарить сильные эмоции. У нас есть много команд, которые способны ставить перед собой высокие цели, хоть в последние годы мы видим доминацию "Ювентуса". В Италии нет Криштиану Роналду и Месси, но мы должны радоваться тому, что имеем", - сказал специалист.

