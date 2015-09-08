Перишич: «Начинаю понимать, что для «Интера» значит матч с «Миланом»

Полузащитник "Интера" Иван Перишич прокомментировал свой уход из "Вольфсбурга", а также поделился ожиданиями перед матчем с "Миланом".

"Интер" вел переговоры с "Вольфсбургом" два месяца. Когда большой клуб проявляет к тебе такой интерес, решение о переходе дается легко. И Лига чемпионов тут не играет роли - я надеюсь сыграть в ней в следующем сезоне за "Интер". Знаю, что у команды был неудачный сезон, но я надеюсь на лучшее.

Сейчас я начинаю понимать, что для "Интреа" значит поединок с "Миланом". Мы сделаем все, чтобы победить их в таком специфическом матче. Надеюсь выйти на поле и постараюсь завоевать место в составе за эту неделю", - заявил Перишич.