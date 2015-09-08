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    Текстовая трансляция матча Лихтенштейн - Россия - на «Бомбардире»

    Сборная России, окрыленная успехом в матче против Швеции, сыграет против "карликов" из Лихтенштейна. В этом отборочном цикле команда Рене Паурича успела навести шороху, отобрав очки у Молдовы и Черногории. Но в сегодняшнем матче шансов у наполовину любительской команды маловато - россиянам очень нужна победа, чтобы продолжить борьбу за путевку на Евро-2016.

    "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча Лихтенштейн - Россия. Комментировать для вас матч будет Андрей Ковалев. Начало встречи в 21:45 мск.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.09.2015 20:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: 0

      uumode 8 сентября 2015, 20:40

      жена подарила капли что кардинально изменили нашу сексуальную жизнь, теперь секс в разы дольше, лучше и ярче а она получает оргазмы!я сам не знал но уже все об этом пишут -- http://mxblog.2sms.ru

      -2
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      Рейтинг: +296

      Raulya 8 сентября 2015, 16:31

      Блин не в ту тему... как удалить комент????

      0
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      Рейтинг: +24

      Лохмач Санькевичус > Raulya 8 сентября 2015, 21:08

      У товарища (который вовсе нам не товарищ) сверху легко получится удалить своей коммент -)

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      Рейтинг: +296

      Raulya 8 сентября 2015, 16:31

      За австрийцев сегодня болеет вся Россия))

      1
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      Рейтинг: +24

      Лохмач Санькевичус > Raulya 8 сентября 2015, 21:07

      Почему не в тему??? -)

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      Рейтинг: +296

      Raulya > Лохмач Санькевичус 8 сентября 2015, 22:03

      Хотела написать в теме Австрия- Швеция))) не туда нажала)))

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