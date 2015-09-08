Текстовая трансляция матча Лихтенштейн - Россия - на «Бомбардире»

Сборная России, окрыленная успехом в матче против Швеции, сыграет против "карликов" из Лихтенштейна. В этом отборочном цикле команда Рене Паурича успела навести шороху, отобрав очки у Молдовы и Черногории. Но в сегодняшнем матче шансов у наполовину любительской команды маловато - россиянам очень нужна победа, чтобы продолжить борьбу за путевку на Евро-2016.

"Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча Лихтенштейн - Россия. Комментировать для вас матч будет Андрей Ковалев. Начало встречи в 21:45 мск.