Текстовая трансляция матча Лихтенштейн - Россия - на «Бомбардире»

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Сборная России, окрыленная успехом в матче против Швеции, сыграет против "карликов" из Лихтенштейна. В этом отборочном цикле команда Рене Паурича успела навести шороху, отобрав очки у Молдовы и Черногории. Но в сегодняшнем матче шансов у наполовину любительской команды маловато - россиянам очень нужна победа, чтобы продолжить борьбу за путевку на Евро-2016.
"Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча Лихтенштейн - Россия. Комментировать для вас матч будет Андрей Ковалев. Начало встречи в 21:45 мск.