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    Польстер: «Австрия может обыграть Швецию»

    Экс-игрок сборной Австрии Тони Польстер считает, что команда способна отобрать очки у шведов в выездном матче отбора Евро-2016.

    "Ожидаю, что мы возьмем очко, которое уж точно позволит нам попасть в финальный турнир чемпионата Европы во Франции. Чем раньше обеспечишь себе участие в чемпионате Европы, тем лучше.

    Я думаю, наша команда сейчас настолько крепка, сильна, что может и в Швеции добиться победы. Вообще у нас великолепная позиция: нам не надо смотреть на других, нужно просто сделать свое дело и успешно завершить отбор", - заявил Польстер.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.09.2015 10:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +107

      AlexKane 8 сентября 2015, 16:17

      Так сделайте нам подарок,пусть шведы через стыки пробиваются.хотя что те что те средненькие сборные

      0
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      Рейтинг: +23

      Алёша Мясной 8 сентября 2015, 11:07

      0-0

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 сентября 2015, 10:23

      Так сделайте!

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