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    «Ренн» подписал Гуркюффа

    "Ренн" на этой неделе пополнится опытным полузищитником Йоанном Гуркюффом. Экс-игрок "Лиона" подписал контракт с красно-черными на один сезон. Его зарплата составит 100-150 тысяч евро в неделю.

    Гуркюфф дал свое согласие на переход в "Ренн" в конце авгутса, но тогда клуб не смог его заявить из-за заминки с документами. Все проблемы решены, и уже в следующем туре Лиги 1 игрок сможет выйти на поле.

    Отметим, Гуркюфф достался "Ренну" бесплатно. Его контракт с "Лионом" закончился летом, и стороны приняли решение его не продлевать.

    Источник: L' Equipe

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    08.09.2015 09:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      2rbo 8 сентября 2015, 14:24

      огого опытный полузащитник, вот время то летит, для меня он был наглым Мальчишкой из Милана)

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      Рейтинг: +59

      YAMAYKA 8 сентября 2015, 13:37

      Будующий Зидан говорили они. Как по мне Гуркюфф очень добротный игрок но в великого ему уже не вырасти все его хрустализация.

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