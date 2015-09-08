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    Англичане уже выбрали базу на Евро-2016

    Футбольная ассоциация Англии выбрала место дислокации национальной команды на Евро-2016. Англичане будут базироваться в городке Шантийи, который расположен в 40 километрах от Парижа.

    Выбор этого места связан с тем, что в Шантийи проживает всего 11 тысяч человек. Чиновники считают, что сборной Англии никто не будет мешать при подготовке к матчам, как это было во время Евро-2012, когда англичане базировались в центре Варшавы.

    Тренироваться команда будет на домашнем стадионе местного любительского клуба, который использовала сборная Испании во время чемпионата мира 1998 года.

    Источник: Skysports

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    08.09.2015 09:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 8 сентября 2015, 12:35

      Да смысл!Англичашки не выйдут из группы

      0
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      Рейтинг: +62

      NoN141 > CSKA №1 8 сентября 2015, 13:50

      Ты идиот?

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > CSKA №1 8 сентября 2015, 15:10

      ну да, испанцы на ЧМ-1998 умудрились не выйти из группы, пустив дальше Нигерию и Парагвай. Так что не очень удачное место для команды, которая там базируется )

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