Англичане уже выбрали базу на Евро-2016

Футбольная ассоциация Англии выбрала место дислокации национальной команды на Евро-2016. Англичане будут базироваться в городке Шантийи, который расположен в 40 километрах от Парижа.

Выбор этого места связан с тем, что в Шантийи проживает всего 11 тысяч человек. Чиновники считают, что сборной Англии никто не будет мешать при подготовке к матчам, как это было во время Евро-2012, когда англичане базировались в центре Варшавы.

Тренироваться команда будет на домашнем стадионе местного любительского клуба, который использовала сборная Испании во время чемпионата мира 1998 года.