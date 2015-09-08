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    Быстров: «Капелло подарил те очки Австрии из-за своих нелепых ходов»

    Полузащитник "Краснодара" Владимир Быстров поделился своим мнением о шансах сборной России на выход в финальную часть Евро-2016.

    "Сейчас шведы не выиграют у Астрии, Россия обыграет Лихтенштейн - и тогда уже сборная Швеции будет смотреть нам в спину. Австрия - хорошая команда, но и мы должны были проходить ее в прошлом туре, если бы не нелепые ходы прежнего главного тренера. Капелло, можно сказать, просто подарил те очки австрийцам", - заявил Быстров.

    Напомним, матч Россия - Австрия закончился минимальной победой гостей.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    08.09.2015 09:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 8 сентября 2015, 15:24

      Тогда все подарили очки, не только тренер но и игроки. Все виноваты, вообще не увидел, что сборная кардинально изменилась при Слуцком. Стиль только похож на ЦСКА, в такой расстановке Касаеву к сожалению места никогда не будет. А скорости вообще не было, наши не хотя бегать, непонятно только почему!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      tiamo_INTER 8 сентября 2015, 10:15

      А ты чист как вода)))

      -1
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      Рейтинг: +148

      Miha 8 сентября 2015, 09:32

      А игроки значит не при чем? Ходили по полю пешком!

      2
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Miha 8 сентября 2015, 09:45

      Дебильное сложилось мнение,что всегда виноват тренер!Игроки наши винят всех,но только не себя!

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