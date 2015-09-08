Быстров: «Капелло подарил те очки Австрии из-за своих нелепых ходов»

Тогда все подарили очки, не только тренер но и игроки. Все виноваты, вообще не увидел, что сборная кардинально изменилась при Слуцком. Стиль только похож на ЦСКА, в такой расстановке Касаеву к сожалению места никогда не будет. А скорости вообще не было, наши не хотя бегать, непонятно только почему!!
Полузащитник "Краснодара" Владимир Быстров поделился своим мнением о шансах сборной России на выход в финальную часть Евро-2016.
"Сейчас шведы не выиграют у Астрии, Россия обыграет Лихтенштейн - и тогда уже сборная Швеции будет смотреть нам в спину. Австрия - хорошая команда, но и мы должны были проходить ее в прошлом туре, если бы не нелепые ходы прежнего главного тренера. Капелло, можно сказать, просто подарил те очки австрийцам", - заявил Быстров.
Напомним, матч Россия - Австрия закончился минимальной победой гостей.