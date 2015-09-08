Быстров: «Капелло подарил те очки Австрии из-за своих нелепых ходов»

Полузащитник "Краснодара" Владимир Быстров поделился своим мнением о шансах сборной России на выход в финальную часть Евро-2016.

"Сейчас шведы не выиграют у Астрии, Россия обыграет Лихтенштейн - и тогда уже сборная Швеции будет смотреть нам в спину. Австрия - хорошая команда, но и мы должны были проходить ее в прошлом туре, если бы не нелепые ходы прежнего главного тренера. Капелло, можно сказать, просто подарил те очки австрийцам", - заявил Быстров.

Напомним, матч Россия - Австрия закончился минимальной победой гостей.