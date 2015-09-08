Лев: «Мы практически гарантировали выход из группы»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев считает, что его команда практически гарантировала для себя попадание на Евро-2016 после победы над Шотландией.

"Перед матчами с Польшей и Шотландией была задача набрать шесть очков - и мы ее решили. Сделали большой шаг на пути во Францию.



Рад, что нам удалось сегодня победить. Это было непросто, тем более что в некоторых моментах шотландцы буквально всей командой находились в своей штрафной. Я доволен, поскольку по большей части мы контролировали ход поединка и не позволили шотландцам создать моменты в открытой игре. Мы заслужили эту победу.



Можно сказать, что мы практически гарантировали себе выход из группы. Ничьей в Дублине нам будет достаточно, но мы никогда не играем не ничью. Это не стиль Германии", - заявил Лев.