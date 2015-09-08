Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Червиченко: «Разговоры про рекорд Акинфеева в Лиге чемпионов – это идиотизм»

    Бывший хозяин «Спартака» Андрей Червиченко высказал свое мнение относительно рекорда вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, который заключается в том, что голкипер пропускал в 31-м матче Лиги чемпионов подряд.

    «Считаю идиотизмом вечное развитие этой темы. Правильно Артем Ребров сказал об Акинфееве – лучше пропускать в Лиге чемпионов, чем там вообще не играть. Акинфеев на сегодня лучший вратарь, а все, кто его критикует, льют воду на мельницу капеллизма», - считает Червиченко.

    По его мнению, подобные разговоры представляют собой травлю вратаря ЦСКА.

    «Надо поддерживать Игоря, добрее быть к игрокам. Призываю не путать справедливую критику с незаслуженной травлей. А Акинфеева пытаются травить. Как начинается Лига чемпионов, поднимают истерию. Гавкают постоянно на него».

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.09.2015 00:33
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +42

      ЧуСа 21 8 сентября 2015, 16:56

      вчера нойр был ужасен ,недавно касильяс был ужасен,буфон с баварии был ужасен, даже Яшин проводил плохие отрезки, Акинфеев не исключение,но это не значит что он плохой вратарь,он лучший в России по крайне мере ,просто у нас только авно помнят,потому что сами авно

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      JendosParavoz 8 сентября 2015, 11:10

      браво, Андрей!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 сентября 2015, 09:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      как у нас все быстро забывается то ты гавно после ЧМ то ты герой отразивший не очень сложный удар от шведа на последней минуте а конифей как был авном так им и остается

      -8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      sour12 8 сентября 2015, 03:09

      да подобную чушь говорят и пишут только тупые зависливые неудачники которые в жизни ничего не добились просто на них ненадо обращать внимание. по поводу Акинфеева это не только сильнейший вратарь на данный момент, а человек с сильным характером и волей который преодолел тяжелейшую травму для вратаря и играет на высочайшем уровне.человек с большой буквы.а тупые люди кто гадости про него пишут просто скоро захлебнутся в своей желчи!

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 > sour12 8 сентября 2015, 10:54

      Цыфры есть цыфры и сдесь не чего не сделаеш,не пропускай 31 одну игру подряд и не кто не будет писать,А то что Акинфеев сильнейший вратарь на данный момент это очень спорный вопрос,

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55

      JendosParavoz > slavutiq70 8 сентября 2015, 11:11

      очень интересно, а кто в России сильнее?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +459

      sour12 > slavutiq70 9 сентября 2015, 12:41

      да вы только про отрицательные цифры можете говорить!!!! потому что умеете радоваться только чужому (горю) ущербные люди!!! нет что бы поддержать вратаря номер один на данный момент и порадоваться что он через несколько матчей возглавит клуб Яшина! вы же можете только тешить свою зависть и ненависть к человеку которого не знаете даже, то что он хоть где то плох по статистике, а он в это время продолжает выручать сборную И ИДТИ РУКАМИ ВПЕРЁД НА ВЫХОДЕ, что боится делать допустим вратарь зенита.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11