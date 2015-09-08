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    «Боруссия» из Менхенгладбаха пожертвует беженцам часть прибыли от матча против «Манчестер Сити»

    Менхенгладбахская «Боруссия» решила отдать один доллар с каждого реализованного билета на свой матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» в пользу беженцев.

    Ранее португальский «Порту» призвал всех участников нынешней Лиги чемпионов присоединиться к акции «Играем за мигрантов», и «Боруссия» на этот призыв откликнулась.

    «Мы с удовольствием ознакомились с этой похвальной инициативой «Порту». Футбольные клубы должны взять на себя ведущую роль в европейском обществе и проявить солидарность с беженцами», - заявил председатель правления немецкого клуба Стефан Шипперс.

    Если, как это ожидается, все билеты на игру «Боруссия» - «Манчестер Сити» будут проданы, то сбор в пользу беженцев составит 46 тысяч евро.

    Кроме того, к этой акции уже присоединились «Реал», «Бавария» и «Эйбар».

    Источник: ФК «Боруссия» Менхенгладбах

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    08.09.2015 00:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 8 сентября 2015, 00:52

      Каким беженцам то?откуда?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      Carhartt > Asbjorn 8 сентября 2015, 01:26

      которые в европу нахлынули с африки... только никто самих жителей европы не спросил

      1
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      ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > Carhartt 8 сентября 2015, 01:41

      Ааа,это те которые забор на границе в Венгрию сломали,дикари

      0
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