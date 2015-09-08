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    Родригес: «Бенитес – один из тех, кто принимает важные решения в команде»

    Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес спокойно воспринимает ротацию в команде.

    «Мне кажется, Рафаэль Бенитес - один из тех, кто принимает важные решения в команде. В свою очередь, я всегда спокойно подхожу к делу. Мне достаточно полностью выкладываться на тренировках и показывать себя с лучшей стороны в тех матчах, в которых мне предоставляют шанс появиться на поле», - сказал футболист.

    Колумбиец также прокомментировал предстоящий товарищеский матч своей сборной против Перу.

    «Сборная Перу стала заметно сильнее в последние годы. Они хорошо себя показали на Копа Америка, и во вторник я ожидаю от перуанцев схожей игры. Нам же просто необходимо сыграть так, как мы умеем. Кроме того, нужно быть осторожными, ведь у перуанцев имеется достаточно хороших игроков, которые способны решить исход матча».

    Источник: Football

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    08.09.2015 00:05
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