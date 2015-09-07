Илюмжинову предложили баллотироваться на пост главы ФИФА

Президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов рассказал, что предложил президенту Международной шахматной федерации Кирсану Илюмжинову выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы ФИФА, которые пройдут 26 февраля 2016 года.

«Всем хорошо известен скандал в ФИФА, получивший широчайший общественный резонанс. И нет сомнения, что выборы главы организации привлекут огромное общественное внимание. Я предлагаю подумать и обсудить: возможно, нам следует задуматься о том, чтобы поддержать кого-либо из кандидатов или выдвинуть своего. Как опытного спортивного менеджера, имеющего, в том числе, и футбольный опыт, я предлагаю Кирсана Николаевича, даже если это предложение его удивит», - говорит Филатов.

На сегодняшний день выдвинуты кандидатуры президента УЕФА Мишеля Платини, бывшего вице-президента ФИФА южнокорейца Чхон Мон Джуна и бывшего главного тренера ЦСКА бразильца Зико.

Кроме того, о желании участвовать в выборах говорили Давид Жинола, Диего Марадона, глава Футбольной ассоциации Либерии Муса Билити и бывший нигерийский футболист Сегун Одегбами. Еще два потенциальных кандидата – это принц Иордании Али бин Аль-Хусейн и генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке.