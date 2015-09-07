Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Илюмжинову предложили баллотироваться на пост главы ФИФА

    Президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов рассказал, что предложил президенту Международной шахматной федерации Кирсану Илюмжинову выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы ФИФА, которые пройдут 26 февраля 2016 года.

    «Всем хорошо известен скандал в ФИФА, получивший широчайший общественный резонанс. И нет сомнения, что выборы главы организации привлекут огромное общественное внимание. Я предлагаю подумать и обсудить: возможно, нам следует задуматься о том, чтобы поддержать кого-либо из кандидатов или выдвинуть своего. Как опытного спортивного менеджера, имеющего, в том числе, и футбольный опыт, я предлагаю Кирсана Николаевича, даже если это предложение его удивит», - говорит Филатов.

    На сегодняшний день выдвинуты кандидатуры президента УЕФА Мишеля Платини, бывшего вице-президента ФИФА южнокорейца Чхон Мон Джуна и бывшего главного тренера ЦСКА бразильца Зико.

    Кроме того, о желании участвовать в выборах говорили Давид Жинола, Диего Марадона, глава Футбольной ассоциации Либерии Муса Билити и бывший нигерийский футболист Сегун Одегбами. Еще два потенциальных кандидата – это принц Иордании Али бин Аль-Хусейн и генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.09.2015 23:18
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 8 сентября 2015, 09:22

      Как выдвинуться?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Marizza 8 сентября 2015, 00:17

      Справедливостии здравого смысла ради избирать нужно латиноамениканца

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 7 сентября 2015, 23:45

      Денег не хватит чтобы такой пост занять

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11