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    Ярмоленко: «Я извинился перед Фоменко»

    Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о задачах команды на матч отборочного турнира к Евро-2016 против Словакии.

    «Мы приехали сюда только за победой. Мы знаем, какое задание стоит перед командой, и понимаем, насколько для нашей страны важна предстоящая игра. Если мы завтра не выиграем, то можно забыть про второе место в группе», - сказал Ярмолленко.

    Также футболист прокомментировал свое физическое состояние и инцидент со своей заменой.

    «Свою физическую форму я оцениваю очень хорошо. У нас идет чемпионат, матчи сборной. А по поводу моего неудовольствия заменой я уже говорил: после игры я подошел к Михаилу Ивановичу и попросил прощения. Тот эпизод, наверное, можно списать на эмоции. Я извинился перед тренером, и мы поняли друг друга».

    Источник: Football

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    07.09.2015 22:38
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