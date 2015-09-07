Ярмоленко: «Я извинился перед Фоменко»

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о задачах команды на матч отборочного турнира к Евро-2016 против Словакии.

«Мы приехали сюда только за победой. Мы знаем, какое задание стоит перед командой, и понимаем, насколько для нашей страны важна предстоящая игра. Если мы завтра не выиграем, то можно забыть про второе место в группе», - сказал Ярмолленко.

Также футболист прокомментировал свое физическое состояние и инцидент со своей заменой.

«Свою физическую форму я оцениваю очень хорошо. У нас идет чемпионат, матчи сборной. А по поводу моего неудовольствия заменой я уже говорил: после игры я подошел к Михаилу Ивановичу и попросил прощения. Тот эпизод, наверное, можно списать на эмоции. Я извинился перед тренером, и мы поняли друг друга».