Агуэро: «Многие забывают все хорошее, что сделал Месси»

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро прокомментировал слухи о том, что его партнер по национальной команде Лионель Месси решил покинуть сборную после поражения в финале Кубка Америки этого года.

«Когда появились все эти слухи о его возможном уходе из сборной, я спросил Лео, правда ли это. Он ответил, что это все выдумки. Месси спокоен и расслаблен. Он продолжит играть за сборную Аргентины. Лео всегда делает для команды все возможное. Месси постоянно на виду, и многие забывают все то хорошее, что он сделал», - считает Агуэро.