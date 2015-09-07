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    Агуэро: «Многие забывают все хорошее, что сделал Месси»

    Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро прокомментировал слухи о том, что его партнер по национальной команде Лионель Месси решил покинуть сборную после поражения в финале Кубка Америки этого года.

    «Когда появились все эти слухи о его возможном уходе из сборной, я спросил Лео, правда ли это. Он ответил, что это все выдумки. Месси спокоен и расслаблен. Он продолжит играть за сборную Аргентины. Лео всегда делает для команды все возможное. Месси постоянно на виду, и многие забывают все то хорошее, что он сделал», - считает Агуэро.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.09.2015 22:23
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