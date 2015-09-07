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    Чернышенко: «Надеюсь, Уткин будет работать на «Матч ТВ»

    Генеральный директор «Газпром Медиа» Дмитрий Чернышенко прокомментировал публичную переписку через социальные сети между комментатором Василием Уткиным и генеральным продюсером нового спортивного канала «Матч-ТВ» Тиной Канделаки.

    «Если честно, я не предполагал феномена переписки Тины Канделаки и Василия Уткина. Конечно, это превзошло самые смелые ожидания. И не было нами срежиссировано. Это жизнь», - говорит Чернышенко.

    Также он выразил надежду на то, что Уткин будет частью команды «Матч-ТВ».

    «При этом я с огромным уважением отношусь к Василию Уткину как к аналитику и эксперту. Надеюсь, что он будет работать на «Матч ТВ». Переговоры с ним веду не я».

    Источник: «Советский спорт»

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    07.09.2015 22:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +324

      hellkid 10 сентября 2015, 09:22

      да с самого начала было понятно, что ради пиара нового канала устроили перебранку в твиттере. помирятся, извинятся и Уткин будет на МАТЧ ТВ.
      Это бизнес. И канал в первую очередь создан, чтобы привлечь аудиторию и рубить бабки.

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      Рейтинг: +74

      koka7751 8 сентября 2015, 07:25

      Почему Уткин, а А.В. Бубнов?

      0
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      Рейтинг: +107

      AlexKane 7 сентября 2015, 23:21

      Уткина должно быть как можно больше

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