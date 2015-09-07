Чернышенко: «Надеюсь, Уткин будет работать на «Матч ТВ»

Генеральный директор «Газпром Медиа» Дмитрий Чернышенко прокомментировал публичную переписку через социальные сети между комментатором Василием Уткиным и генеральным продюсером нового спортивного канала «Матч-ТВ» Тиной Канделаки.

«Если честно, я не предполагал феномена переписки Тины Канделаки и Василия Уткина. Конечно, это превзошло самые смелые ожидания. И не было нами срежиссировано. Это жизнь», - говорит Чернышенко.

Также он выразил надежду на то, что Уткин будет частью команды «Матч-ТВ».

«При этом я с огромным уважением отношусь к Василию Уткину как к аналитику и эксперту. Надеюсь, что он будет работать на «Матч ТВ». Переговоры с ним веду не я».