Ширер: «Ван Гаал не может себе позволить даже ничью с «Ливерпулем»

Чувак , если ты специалист , то ты должен заметить что проблема не в том что МЮ никак не сыграется, а в том что уровень АПЛ вырос и что тренера, что игроки совершенствуются от игры к игре и от сезона к сезону. Эпоха САФа прошла и ни один тренер мира не сможет повторить его путь в АПЛ. Мы все ждем тот МЮ который был , но надо быть откровенными, это не очень реально. На данный момент в АПЛ нет ни одного клуба который был бы явным фаворитом. И по-своему это радует, ведь АПЛ это не лига двух команд( Реал, Барса, Бавария Боруссия в прошлом. ) это лига где мы получаем Колосальное удовольствие почти от каждой игры в любом туре, и дерби может быть в любой даже малозначимой игре. А ты Алан если такой умный возьми и возглавь МЮ и покажи ЛВГ как надо работать, или порекомендуй тренера для МЮ.
Бывший капитан сборной Англии Алан Ширер раскритиковал главного тренера «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаала за неспособность создать команду, которая побеждает, а также за скучный футбол.
«Я бы сказал, что ван Гаал не может себе позволить даже сыграть вничью с «Ливерпулем». Он просил, чтобы ему дали больше времени на то, чтобы команда сыгралась, а молодые футболисты развивались. Боюсь, время вышло – срок настал», - пишет Ширер.
Также бывший нападающий «Ньюкасла» возмущен тем, что большие траты на трансферы для ван Гаала не приносят результатов на поле.
«Невозможно наблюдать за изменениями, которые он сделал и которые подкреплены сотнями миллионов, а потом слушать, как он строит из себя жертву и говорит, что ему нужно время. Формировать команду – это твоя работа, и я считаю, что для клуба уровня «Манчестер Юнайтед» одного года должно быть дотаточно».
Стиль, который прививает ван Гаал команде, Ширер назвал скучным.
«Можно играть в скучный, рациональный футбол, который исповедует ван Гаал, если он приносит результат. Но если вернуться к концу прошлого сезона, то выясняется, что в десяти последних матчах АПЛ ван Гаал одержал три победы, трижды сыграл вничью и четыре раза проиграл. Ему дали время, которого не было у Мойеса. В случае прохлого результата в воскресенье придет время задавать вопросы».