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  • Мини-футбол. Эмиль Алиев: «Уже в октябре болельщики смогут увидеть команды на новом уровне»

Мини-футбол. Эмиль Алиев: «Уже в октябре болельщики смогут увидеть команды на новом уровне»

7 сентября 2015, 21:46

В офисе Ассоциации мини-футбола России прошло совещание руководителей команд, планирующих выступить в дивизионе «Центр» Первенства России среди клубов Высшей лиги.
В соревнованиях планируется участие команд из Москвы и Московской области, Рязани, Липецка, Белгорода, Смоленска, Пензенской области, Ярославля. Отдельно обсуждался вопрос возможного выступления двух клубов из Якутии: «Зари» и «Алмаза-АЛРОСЫ». По общему мнению, высокие спортивные достижения якутских команд, большое внимание местных болельщиков и средств массовой информации способны украсить дивизион «Центр». Окончательное решение по данному вопросу будет принято на текущей неделе.
Участники совещания единогласно поддержали систему проведения матчей с разъездами и продолжительностью каждой игры в 50 минут чистого времени. На первом этапе, который стартует в середине октября и продлится до конца марта 2016 года, команды сыграют друг с другом, после чего лучшие представители дивизиона отправятся на Всероссийский финал, где сразятся с победителями и призерами остальных дивизионов Высшей лиги. Свое подтверждение на участие команды отправят в АМФР до 15 сентября, после чего будет составлен окончательный календарь.
Отдельно на совещании затрагивался вопрос развития Высшей лиги в пятилетней перспективе. Программа, представленная АМФР, предполагает четкое структурирование и укрепление вертикали соревнований по мини-футболу (от Суперлиги до Первой лиги и городских первенств), что, в первую очередь, создаст предпосылки для подготовки новых клубов к выступлению в элитном дивизионе. Представители клубов поддержали основные тезисы, однако могут в обговоренные сроки представить свои предложения в АМФР.
Обсуждались вопросы судейства и инспектирования, а также информационного сопровождения соревнований. В целом, учреждение дивизиона «Центр» Высшей лиги позволят существенно поднять уровень специалистов на местах: как футболистов и тренеров, так и судейского корпуса. А придание статуса второго по значимости соревнования по мини-футболу в стране существенно поднимет интерес болельщиков и средств массовой информации.
Добавим, что участие в прошедшем мероприятии приняли московские клубы "Спартак" и ЦСКА, подмосковные "Мытищи", "Смоленск-Автодор" (Смоленск), "Зодиак-Белгород", "Элекс-Фаворит" (Рязань), ЛГТУ (Липецк), "Подводник" (Ярославль), "Атмис" (с. Кевдо-Мельситово, Пензенская область), "Заря" (Якутск), "Алмаз-АЛРОСА" (Мирный).
Президент АМФР Эмиль Алиев:
- Совещание, которые было посвящено будущему розыгрышу дивизиона "Центр" Высшей лиги, прошло в очень конструктивной беседе. Я отдельно хочу поблагодарить присутствовавших руководителей команд, которые, несмотря на общие экономические сложности, готовы предпринять сегодня ряд усилий по повышению собственного класса и выступить во втором по значимости соревновании в стране. Общая реорганизация Высшей лиги предполагает объединение в единой системе нескольких дивизионов по географическому принципу, а это порядка 50 команд со всей территории страны.
Я рад, что сегодня были успешно утверждены ряд основополагающих вопросов касательно системы розыгрыша и календаря дивизиона "Центр". Уже в октябре болельщики и средства массовой информации в регионах смогут увидеть свои команды на совершенно новом для них уровне.
Представитель МФК "Атмис" (с. Кевдо-Мельситово, Пензенская область) Александр Черкалин:
- Для нас это соревнование - что-то новое. Уверен, что это новый виток развития всего пензенского спорта, так как женский мини-футбол у нас развит очень хорошо, а мужской команды в Высшей лиге не было. Можно сказать, что мы вступаем в новый сезон в роли первооткрывателей. Уверен, что это вызовет огромный ажиотаж вокруг нашего клуба, а трибуны на домашних матчах будут заполнены. Будем работать и двигаться только вперед!
Эдуард Богомолов, руководитель липецкой команды ЛГТУ:
- Статус второго по значимости эшелона российского мини-футбола и наше в нeм участие, конечно, не могу не отметить как очень хорошую новость. Это приведeт к привлечению большого количества болельщиков. Уже давно у нас на земле не было таких больших команд как "Алмаз-АЛРОСА", "Заря", "Мытищи", "Спартак" и ЦСКА. Их приезд, несомненно, приведeт ко всплеску и без того большого интереса к нашему виду спорта.
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Источник: Бомбардир.ру
Мини-футбол
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