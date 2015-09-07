Мини-футбол. В ожидании дерби «Спартак» - ЦСКА

Столичный «Спартак», вынужденно спустившись в Высшую лигу, продолжит свои выступления в дивизионе «Центр». О планах красно-белых рассказал руководитель клуба Игорь Снежницкий.

- Если говорить о совещании руководителей команд зоны «Центр» Высшей лиги, которое состоялось в офисе АМФР, то оно прошло конструктивно. Это радует, ввиду того, что это будет, по сути, новым соревнованием, с большим количеством новых участников, имеющих как любительский, так и профессиональный статус. Приятно видеть, что команды, которые только сейчас вливаются в большое мини-футбольное сообщество, заинтересованы в своем росте и продвижении. Лично я с нетерпением жду грядущего в рамках дивизиона «Центр» возрожденного столичного дерби «Спартак» - ЦСКА, которого в отечественном мини-футболе не было давно. Это придаст первенству России дополнительный окрас.

Что касается непосредственно «Спартака», то я убежден, что команде по силам выиграть новое соревнование. Те шаги, которые были предприняты нами летом по стабилизации ситуации в клубе, позволят выступить ровно и достойно – так, как и ждут наши болельщики.

Хотел бы отметить и работу Ассоциации мини-футбола России, которая в эти кризисные для страны времена приложила максимум усилий для сохранения клубов, имевших финансовые трудности, на плаву, и для учреждения такого масштабного турнира. Реструктуризация Высшей лиги случилась очень вовремя – и сейчас мы уже видим первые плоды проделанной работы. Прекрасно понимаю, какая большая нагрузка ляжет на плечи сотрудников АМФР: если раньше в Высшей лиге было порядка 10 клубов, то теперь их ожидается около 50. Это сложная задача, и от лица мини-футбольного клуба «Спартак» я выражаю благодарность Ассоциации и желаю успешной реализации нового проекта. Надеюсь, что все пройдет на столь же высоком уровне, как это было раньше.

- Получается, что сегодня окончательно стало ясно: мини-футбольный клуб «Спартак», несмотря на все сложности, жив?

- Безусловно. Не секрет, что у нас по окончанию прошлого сезона в Суперлиге случились существенные финансовые проблемы. Мы смогли их решить, но во многом оправданно вынуждены были опуститься на уровень ниже. Это как «лекарство», которое пойдет на пользу и «Спартаку», и другим клубам, вставшим перед аналогичными трудностями. Могу вас заверить – у нас не было ни одной мысли о том, что МФК «Спартак» может уйти из географии российского мини-футбола. Тот коллектив, который работал при возрождении бренда в 2013 году, сохранился и предпринял максимум усилий для продолжения существования клуба. Кто-то, конечно, ушел на повышение в элитные клубы Суперлиги, но это наоборот говорит о том, что мы на правильном пути. Сегодня мы продолжаем строить работу на спартаковских традициях и спартаковском духе.

- Игорь Юрьевич, когда планируется конкретная информация по составу команды, по домашней арене?

- Тренерский штаб и состав футболистов сформирован практически полностью. В ближайшие дни подробно познакомим болельщиков с игроками клуба. Я предполагаю, что выступать мы будем в спортивном комплексе «Кунцево», который успел полюбиться нашим поклонниками и видел уже немало аншлагов на играх команды за прошедшие два года. Совместно с руководством зала и с помощью консультаций АМФР мы забрендировали игровое помещение так, чтобы оно выглядело как настоящий красно-белый дом. Там мы будем выступать, и там будем ковать новые победы.

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