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    Мойес: «Получил много предложений о возвращении в АПЛ»

    Главный тренер «Реала Сосьедад» Дэвид Мойес, до этого тренировавший «Манчестер Юнайтед», решил остаться в Испании, хотя имел предложения от клубов АПЛ.

    «Я хочу провести с командой полный сезон. У меня было много предложений о возвращении в АПЛ летом, однако я решил остаться, поскольку верю в наш проект и в футболистов, которых я за это время очень хорошо узнал», - рассказывает Мойес.

    До прихода шотландского специалиста «Реал Сосьедад» боролся в Примере за выживание, однако Мойесу удалось финишировать с командой из Сан-Себастьяна на 12-й позиции.

    Источник: Football Espana

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    07.09.2015 21:40
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