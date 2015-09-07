ФНЛ. «Зенит-2» обыграл «Луч-Энергию» и другие результаты

Завершились три встречи десятого тура ФНЛ. Вторая команда «Зенита» обыграла «Луч-Энергию» из Владивостока благодаря голам Маркова, Попова и Долгова.

В других матчах «Тюмень» в гостях обыграла тульский «Арсенал», а «Факел» благодаря голу Заболотного с пенальти на последних минутах обыграл "Сокол".

Первенство ФНЛ. 10-й тур.

Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Луч-Энергия (Владивосток) 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Марков, 14; 1:1 – Гаджибеков, 55; 2:1 – Попов, 64; 3:1 – Долгов, 83.

Факел (Воронеж) – Сокол (Саратов) 1:0 (0:0)

Голы: Заболотный (с пенальти), 90.

Арсенал (Тула) – Тюмень (Тюмень) 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Нежелев, 41; 0:2 – Кленкин (с пенальти), 76; 1:2 – Маслов, 88.