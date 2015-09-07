На «Барселону» наложены новые санкции за нарушения при трансферах несовершеннолетних

ФИФА ужесточила наказание «Барселоне» по делу о нарушениях каталонским клубом правил покупки несовершеннолетних футболистов.

Молодые игроки, которые перешли в «Барселону» с нарушениями, отныне не смогут тренироваться с командой и даже проживать в расположении клуба. Ранее им было запрещено играть за молодежные команды в официальных матчах.

Сильнее всех новые санкции отразятся на камерунском нападающем Патрисе Соузиа, который раньше жил на базе юношеской академии, поскольку не имел в Испании никаких родных. Теперь он переселился к одному из одноклубников.