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    На «Барселону» наложены новые санкции за нарушения при трансферах несовершеннолетних

    ФИФА ужесточила наказание «Барселоне» по делу о нарушениях каталонским клубом правил покупки несовершеннолетних футболистов.

    Молодые игроки, которые перешли в «Барселону» с нарушениями, отныне не смогут тренироваться с командой и даже проживать в расположении клуба. Ранее им было запрещено играть за молодежные команды в официальных матчах.

    Сильнее всех новые санкции отразятся на камерунском нападающем Патрисе Соузиа, который раньше жил на базе юношеской академии, поскольку не имел в Испании никаких родных. Теперь он переселился к одному из одноклубников.

    Источник: Eurosport.ru

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    07.09.2015 20:35
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +128

      ArtNow 8 сентября 2015, 11:49

      Барса > Россия | ФИФА > США/ЕС

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24

      Dyadya13 8 сентября 2015, 06:41

      Игроки-то здесь причём?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +345

      10-Lil KyAs-10 7 сентября 2015, 23:55

      Цензурных мыслей на этот счёт нет.. ФИФА - использованные средства контрацепции..

      2
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 7 сентября 2015, 21:43

      Маразм крепчал... Подобного рода наказания вредят игрокам, а не клубу. Зачем наказывать молодых ребят?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      NikidJD 7 сентября 2015, 21:40

      не понятно че пристали к Барсе, как буд-то в рабство всю молодешь завербовали, по-моему большинство талантливых мальчишек мечтали бы оказаться в Барсе.

      2
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      Рейтинг: +370

      splint1989 7 сентября 2015, 21:27

      ФИФА так лезет в политику, из-за поддержки болельщиков Барсы за отделения Каталонии от Испании

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 7 сентября 2015, 21:17

      Дебилы молодежь как раз играть должна

      0
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 7 сентября 2015, 21:10

      Сломали молодым игрокам карьеру. Наказали бы клуб финансово, зачем детям тренироваться запрещать?

      1
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