«Зенит» может вернуть Спаллетти

Среди потенциальных кандидатов на пост главного тренера «Зенита» в случае отставки Андре Виллаш-Боаша оказался бывший наставник питерцев Лучано Спаллетти.

Сообщается, что итальянский специалист может вернуться в Петербург. Кроме того, возможным преемником Виллаш-Боаша называют главного тренера «Монако» Леандру Жардима.

Напомним, что ранее появлялась информация о переговорах «Зенита» с Юргеном Клоппом и интересе питерского клуба к Виктору Гончаренко.