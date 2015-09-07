Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Зенит» может вернуть Спаллетти

    Среди потенциальных кандидатов на пост главного тренера «Зенита» в случае отставки Андре Виллаш-Боаша оказался бывший наставник питерцев Лучано Спаллетти.

    Сообщается, что итальянский специалист может вернуться в Петербург. Кроме того, возможным преемником Виллаш-Боаша называют главного тренера «Монако» Леандру Жардима.

    Напомним, что ранее появлялась информация о переговорах «Зенита» с Юргеном Клоппом и интересе питерского клуба к Виктору Гончаренко.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.09.2015 20:08
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +459

      sour12 9 сентября 2015, 17:11

      Я вот не могу понять, у нас нет что хороших специалистов?зачем тратить десятки миллионов на то что бы привезти имя?лучше вложите эти деньги на улучшение института тренеров и отправьте действующего российского тренера на стажировку в топ клубы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      СС Варяг 9 сентября 2015, 11:56

      кто-то говорил, что Спал до сих пор в Зене зарплату получает и договор не расторгнут. Да и прощания с ним не было. Так что, просто ждут, когда Биляш сдуется...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 8 сентября 2015, 16:50

      шило на мыло меняют

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +282

      cканер 8 сентября 2015, 15:52

      а надо ли самому Спаллетти зто возвращение?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 8 сентября 2015, 13:47

      Да без разницы кто будет тренер!Зенька был и будет гав.ом!!!Липовый чемпион!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      rifcenter вернулся 8 сентября 2015, 08:18

      Лучше Петржелу вернулибы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Zebrik 8 сентября 2015, 00:03

      Очень странно, что рассматриваются одновременно Клопп, Спаллети, Жардим и Гончаренко. Разные тренеры по уровню, стилю и опыту.
      Наверное, каждый настоящий болельщик Зенита хотел бы видеть на посту талантливого славянского тренера, вроде Гончаренко или Кобелева.
      А в составе - как можно больше своих воспитанников.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +923

      eaguar 7 сентября 2015, 23:59

      И что , ради итальянской лапши сбор с иностранных тренеров Мутко отменил ?
      А я то думал про другой клуб ......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      AZ-76 7 сентября 2015, 23:40

      А "Бомбардир" то жёлтый!
      Всяческий фэйк постят, но выдают за новости)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      Лохмач Санькевичус > AZ-76 8 сентября 2015, 21:02

      Вот тут я заступлюсь за портал. Это сейчас самое ожидаемое и обсуждаемое намечающееся событие, во круг которого и так слишком мало инфы. Что там, как там думают... Думаю скоро узнаем. Но очень хочется уже в Зените русского тренера. но Гончаренко может уже договор с Гинером иметь, как замена Слуцкому, а он человек слова и дела. А больше, к сожалению у нас на слуху нет наших классных спецов...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      AlexKane 7 сентября 2015, 23:13

      Вот даже у такой новости здесь практически нет комментов

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11