«Зенит» может вернуть Спаллетти

Я вот не могу понять, у нас нет что хороших специалистов?зачем тратить десятки миллионов на то что бы привезти имя?лучше вложите эти деньги на улучшение института тренеров и отправьте действующего российского тренера на стажировку в топ клубы.
Среди потенциальных кандидатов на пост главного тренера «Зенита» в случае отставки Андре Виллаш-Боаша оказался бывший наставник питерцев Лучано Спаллетти.
Сообщается, что итальянский специалист может вернуться в Петербург. Кроме того, возможным преемником Виллаш-Боаша называют главного тренера «Монако» Леандру Жардима.
Напомним, что ранее появлялась информация о переговорах «Зенита» с Юргеном Клоппом и интересе питерского клуба к Виктору Гончаренко.